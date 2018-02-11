Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж
Осужденный в Эстонии за шпионаж гражданин РФ Артем Зинченко был обменян на эстонца Райво Суси, осужденного в России за аналогичное преступление.
Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии соответственно.
Обмен был проведен 10 февраля на пограничном переходе Койдула. Эстонское издание Postimees опубликовало видеозапись обмена.
Артем Зинченко был в мае 2017 года приговорен к пяти годам тюрьмы в Эстонии за шпионаж. По версии правоохранительных органов Эстонии, Зинченко был завербован ГРУ, и с 2013 года занимался сбором информации о перемещении военных в Эстонии и об объектах, представляющих государственную важность.
Райво Суси был задержан в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в феврале 2016 года. В декабре 2017 года российский суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме, его подробности не разглашались.