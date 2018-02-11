Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж

Осужденный в Эстонии за шпионаж гражданин РФ Артем Зинченко был обменян на эстонца Райво Суси, осужденного в России за аналогичное преступление.

Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии соответственно.

Обмен был проведен 10 февраля на пограничном переходе Койдула. Эстонское издание Postimees опубликовало видеозапись обмена.