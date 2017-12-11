Эстонский бизнесмен приговорен в России к 12 годам тюрьмы за шпионаж

«Признать Суси Райво виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в приговоре, оглашенном в понедельник.

Райво Суси был задержан в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в феврале 2016 года. Адвокат эстонского бизнесмена тогда заявил, что обвинения, предъявленные его подзащитному, связаны «с событием, имевшим место в 2004 — 2007 годах». Подробности адвокат раскрывать не стал, сообщив лишь, что Суси свою вину не признает.

Суси, по данным из открытых источников, является владельцем нескольких эстонских компаний, занимающихся сборкой, ремонтом, обслуживанием и продажей учебных реактивных самолетов. По данным СМИ, Суси занимался поставкой самолетов из России в страны Европы.