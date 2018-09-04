Возьмут ли вас в учителя?Партнерский тест

Тверскую улицу в Москве сделают пешеходной с 7 по 10 сентября. Там собираются митинговать сторонники Навального

Мэрия Москвы
12:48, 4 сентября 2018
Надежный источник

На Тверской улице и прилегающих к ней переулках перекроют движение с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В частности, до шести часов утра 10 сентября пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Также будут перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд; движение по ним откроют в полдень 10 сентября.

В День города 8 сентября на время перекроют Цветной бульвар, Волхонку и Москворецкую улицу; также для движения автомобилей будет закрыта Трубная площадь.

В день выборов мэра Москвы 9 сентября на несколько часов перекроют Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также участок Страстного бульвара и улицы Петровка. Кроме того, 8 и 9 сентября будет закрыто движение в Большом Черкасском переулке.

9 сентября сторонники Алексея Навального планируют провести по Тверскому бульвару шествие против повышения пенсионного возраста; московская мэрия не согласовала акцию. Митинги сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября запланированы также в других городах России.

Акция против пенсионной реформы

новости

Самый мощный за 25 лет тайфун в Японии. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы