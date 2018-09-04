Тверскую улицу в Москве сделают пешеходной с 7 по 10 сентября. Там собираются митинговать сторонники Навального

На Тверской улице и прилегающих к ней переулках перекроют движение с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В частности, до шести часов утра 10 сентября пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Также будут перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд; движение по ним откроют в полдень 10 сентября.

В День города 8 сентября на время перекроют Цветной бульвар, Волхонку и Москворецкую улицу; также для движения автомобилей будет закрыта Трубная площадь.

В день выборов мэра Москвы 9 сентября на несколько часов перекроют Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также участок Страстного бульвара и улицы Петровка. Кроме того, 8 и 9 сентября будет закрыто движение в Большом Черкасском переулке.