В ОАЭ по неизвестной причине перенесли показ картины да Винчи «Спаситель мира». Она была куплена у бизнесмена Дмитрия Рыболовлева

В филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах перенесли срок показа картины Леонардо да Винчи («Salvator Mundi»). Об этом в твиттере сообщил Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G — Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (@dctabudhabi) September 3, 2018

На какой срок отложен показ, не ясно — разъяснения чиновники ОАЭ обещают предоставить в ближайшее время. Изначально полотно планировали выставить в филиале Лувра в Эмиратах 18 сентября. Не исключено, что музей хочет приурочить презентацию к годовщине своего открытия, которая будет отмечаться 11 ноября, сообщает The National.