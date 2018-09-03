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В ОАЭ по неизвестной причине перенесли показ картины да Винчи «Спаситель мира». Она была куплена у бизнесмена Дмитрия Рыболовлева

Департамент культуры и туризма Абу-Даби
11:52, 3 сентября 2018
Надежный источник

В филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах перенесли срок показа картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира»(«Salvator Mundi»). Об этом в твиттере сообщил Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

На какой срок отложен показ, не ясно — разъяснения чиновники ОАЭ обещают предоставить в ближайшее время. Изначально полотно планировали выставить в филиале Лувра в Эмиратах 18 сентября. Не исключено, что музей хочет приурочить презентацию к годовщине своего открытия, которая будет отмечаться 11 ноября, сообщает The National.

Картина «Спаситель мира» принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. В 2017 году он продал ее на торгах Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов. Покупателем стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд.
Рыболовлев, купивший полотно в 2013 году за 127 с половиной миллионов долларов, судился с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Бизнесмен обвинял Бувье в том, что он продал ему картину на 40 миллионов долларов дороже, чем купил сам.

Подробнее о картине «Спаситель мира» да Винчи

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