Покупателем самой дорогой картины в истории аукционов стал саудовский принц. Ее выставят в Абу-Даби

Покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. Об этом со ссылкой на переписку принца с аукционным домом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что имя члена королевской семьи было настолько неизвестным, что представители Christieʼs даже после депозита в 100 миллионов долларов попросили принца рассказать о происхождении денег. Он ответил, что получил доходы от работы с недвижимостью.

При этом аль-Сауда называют другом и сторонником престолонаследника Мухаммада бин Салмана, который накануне рекордной покупки объявил об ужесточении борьбы с коррупцией. В рамках операции были арестованы 11 саудовских принцев и десятки чиновников.

В доме Christieʼs отказались комментировать личность покупателя, а принц аль-Сауд не ответил на запрос издания. Но в только что открывшемся музее Лувр в Абу-Даби объявили, что теперь «Спаситель мира» будет выставляться у них.