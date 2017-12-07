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Покупателем самой дорогой картины в истории аукционов стал саудовский принц. Ее выставят в Абу-Даби

The New York Times
05:27, 7 декабря 2017
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Покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. Об этом со ссылкой на переписку принца с аукционным домом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что имя члена королевской семьи было настолько неизвестным, что представители Christieʼs даже после депозита в 100 миллионов долларов попросили принца рассказать о происхождении денег. Он ответил, что получил доходы от работы с недвижимостью.

При этом аль-Сауда называют другом и сторонником престолонаследника Мухаммада бин Салмана, который накануне рекордной покупки объявил об ужесточении борьбы с коррупцией. В рамках операции были арестованы 11 саудовских принцев и десятки чиновников.

В доме Christieʼs отказались комментировать личность покупателя, а принц аль-Сауд не ответил на запрос издания. Но в только что открывшемся музее Лувр в Абу-Даби объявили, что теперь «Спаситель мира» будет выставляться у них.

«Спаситель мира» да Винчи отправляется в Лувр Абу-Даби.
«Спаситель мира» был продан 16 ноября за 450 миллионов долларов. Это стало абсолютным рекордом для аукционных торгов предметами искусства.
Продавцом картины выступал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел работу в 2013 году за 127 миллионов долларов. Рыболовлев обвинил в мошенничестве арт-дилера, продавшего ему «Спасителя мира», так как тот заплатил за картину только 80 миллионов.

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