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«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

Левада-центр
15:54, 30 августа 2018
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«Левада-центр» зафиксировал в августе 2018 года рост одобрения деятельности президента России Владимира Путина.

В августе работу Путина одобрили 70% опрошенных, в то время как в июле их было 67% (в мае — 79%). Одобрение работы правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно данным «Левады», продолжает снижаться.

Сотрудники организации заявили «Коммерсанту», что телеобращение Путина о пенсионной реформе не оказало влияния на результаты опроса, поскольку «29 и 30 августа опрашивалось незначительное число респондентов».

Последние опубликованные данные других крупнейших социологических служб России также показывают рост рейтинга Путина. Опрос ВЦИОМ зафиксировал по данным на 19 августа уровень одобрения его деятельности в 64% (5 августа было 62,8%). ФОМ, по данным за то же число, сообщает о росте числа респондентов, готовых проголосовать за Путина в ближайшие выходные, на два процентных пункта за две недели.

Социологические службы начали фиксировать падение уровня поддержки Владимира Путина в июне, после объявления правительства о планах повысить пенсионный возраст.  

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