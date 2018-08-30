«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

«Левада-центр» зафиксировал в августе 2018 года рост .

В августе работу Путина одобрили 70% опрошенных, в то время как в июле их было 67% (в мае — 79%). Одобрение работы правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно данным «Левады», продолжает снижаться.

Сотрудники организации заявили «Коммерсанту», что телеобращение Путина о пенсионной реформе не оказало влияния на результаты опроса, поскольку «29 и 30 августа опрашивалось незначительное число респондентов».

Последние опубликованные данные других крупнейших социологических служб России также показывают рост рейтинга Путина. Опрос ВЦИОМ зафиксировал по данным на 19 августа уровень одобрения его деятельности в 64% (5 августа было 62,8%). ФОМ, по данным за то же число, сообщает о росте числа респондентов, готовых проголосовать за Путина в ближайшие выходные, на два процентных пункта за две недели.