Павликова попросила закрыть дело «Нового величия» и привлечь к ответственности провокатора
18-летняя фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, которую обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, попросила следствие прекратить возбужденное дело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ходатайство Павликовой.
Павликова заявила, что попала в «Новое величие» после «уговоров, обещаний и угроз» засекреченного свидетеля, известного как «Руслан Д.». По ее словам, организацию создали «по его настоянию». Павликова отметила, что собиралась уйти из «Нового величия», но «Руслан Д.» уговорил ее вернуться «ради друзей».
Анна Павликова также попросила, чтобы в отношении «Руслана Д.» возбудили дело по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу). Заявления с требованием привлечь «Руслана Д.» к ответственности мать Анны Павликовой Юлия направила в прокуратуру и Следственный комитет, пишет «Новая газета».
Адвокат обвиняемой Ольга Карлова в свою очередь попросила следователя прекратить дело в отношении всех фигурантов «за отсутствием в деянии состава преступления».
Адвокат Ольга Карлова сообщила, что «Руслан Д.» предлагал участникам «Нового величия» создать представительства организации в регионах. По словам защитника, об этом говорилось в чате Telegram, где переписывались члены организации. «Реализовать свой план он не успел. Люди стали расходиться из чата, все потеряли к нему интерес», — сказала Карлова.