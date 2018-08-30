Павликова попросила закрыть дело «Нового величия» и привлечь к ответственности провокатора

18-летняя фигурантка дела « » Анна Павликова, которую обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, попросила следствие прекратить возбужденное дело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ходатайство Павликовой.

Павликова заявила, что попала в «Новое величие» после «уговоров, обещаний и угроз» засекреченного свидетеля, известного как « ». По ее словам, организацию создали «по его настоянию». Павликова отметила, что собиралась уйти из «Нового величия», но «Руслан Д.» уговорил ее вернуться «ради друзей».

Анна Павликова также попросила, чтобы в отношении «Руслана Д.» возбудили дело по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу). Заявления с требованием привлечь «Руслана Д.» к ответственности мать Анны Павликовой Юлия направила в прокуратуру и Следственный комитет, пишет «Новая газета».

Адвокат обвиняемой Ольга Карлова в свою очередь попросила следователя прекратить дело в отношении всех фигурантов «за отсутствием в деянии состава преступления».

Адвокат Ольга Карлова сообщила, что «Руслан Д.» предлагал участникам «Нового величия» создать представительства организации в регионах. По словам защитника, об этом говорилось в чате Telegram, где переписывались члены организации. «Реализовать свой план он не успел. Люди стали расходиться из чата, все потеряли к нему интерес», — сказала Карлова.