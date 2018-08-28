Трамп велел приспустить флаг над Белым домом в честь Маккейна после вмешательства ветеранов

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США, развевающийся над Белым домом, до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн.

«Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю служение сенатора Джона Маккейна нашей стране», — сказано в заявлении Трампа.

Одновременно с этим президент «в знак уважения к памяти и долговременной службе» Маккейна велел приспустить флаги на всех общественных зданиях и территориях США, военных постах, военно-морских базах и кораблях. Кроме того, флаги приспустят в посольствах США и других официальных представительствах за рубежом.

Трамп распорядился приспустить флаги после критики крупнейших объединений ветеранов США, которые призвали президента «проявить должное уважение». Трампа осудили за то, что флаг на Белом доме был приспущен лишь половину дня 26 августа в качестве краткой дани Маккейну.

Трамп также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет в Капитолии 31 августа. На похоронах сенатора Белый дом будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата президентской администрации Джон Келли.