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Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о «герое» Маккейне

The Washington Post
06:15, 27 августа 2018
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Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы Белый дом выпустил пресс-релиз о смерти сенатора Джона Маккейна, в котором перечислялись заслуги покойного политика. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Белого дома.

Администрация президента США заранее подготовила заявление о Маккейне, в котором сенатора называли «героем» и отмечали его участие в войне во Вьетнаме и работу в Сенате. После сообщения о смерти Маккейна пресс-релиз отредактировали и предоставили Трампу, однако тот запретил распространять заявление.

Вместо этого Трамп написал короткое сообщение в твиттере, где выразил соболезнования родным Маккейна.

Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!
Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Его похороны пройдут в городе Аннаполис в Мэриленде. Дональда Трампа отказались приглашать на его похороны.

Умер Джон Маккейн

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