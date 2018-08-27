Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о «герое» Маккейне

Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы Белый дом выпустил пресс-релиз о смерти сенатора Джона Маккейна, в котором перечислялись заслуги покойного политика. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Белого дома.

Администрация президента США заранее подготовила заявление о Маккейне, в котором сенатора называли «героем» и отмечали его участие в войне во Вьетнаме и работу в Сенате. После сообщения о смерти Маккейна пресс-релиз отредактировали и предоставили Трампу, однако тот запретил распространять заявление.

Вместо этого Трамп написал короткое сообщение в твиттере, где выразил соболезнования родным Маккейна.