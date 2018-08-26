Трампа не пригласили на похороны Маккейна

Президент США Дональд Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна, сообщает CNN со ссылкой на двух друзей семьи Маккейна.

Сам сенатор в последние месяцы резко критиковал Трампа и публично говорил, что не хочет видеть его на своих похоронах. Источники CNN заявили, что позиция его семьи по этому вопросу не изменилась.

При этом на похороны Маккейна приглашены бывшие президенты Джордж Буш-старший и Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах 2008 года. Им предложено выступить с речью.