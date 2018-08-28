Джон Маккейн записал прощальное обращение к нации. В нем увидели критику Трампа

Сенатор Джон Маккейн незадолго до своей смерти записал прощальное обращение к нации, в котором рассказал, что был горд «жить и умереть американцем». Обращение было зачитано публично одним из друзей Маккейна, сообщает NBC News.

Как отмечает телеканал, обращение критикует политику президента США Дональда Трампа, хотя он ни разу не упоминается там по имени. В частности, Маккейн выражает сомнения в правильности миграционной политики Белого дома.

«Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с клановой враждой, которая приводит к ненависти и насилию по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того чтобы разрушать их», — говорится в обращении.