ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева. Его первым в России осудили за комментарий в сети

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева, осужденного за комментарий в «Живом Журнале».

ЕСПЧ отказался присудить россиянину компенсацию морального вреда, посчитав, что сам факт признания нарушения — это «достаточная справедливая компенсация за любой моральный ущерб». Терентьев настаивал на компенсации в размере 3,5 тысячи евро.

Суд постановил, чтобы Россия выплатила Терентьеву пять тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек. Деньги должны поступить на банковский счет россиянина в течение трех месяцев после того, как решение вступит в силу.