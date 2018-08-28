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ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева. Его первым в России осудили за комментарий в сети

Европейский суд по правам человека
08:54, 28 августа 2018
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Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила право на свободу выражения мнения в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева, осужденного за комментарий в «Живом Журнале».

ЕСПЧ отказался присудить россиянину компенсацию морального вреда, посчитав, что сам факт признания нарушения — это «достаточная справедливая компенсация за любой моральный ущерб». Терентьев настаивал на компенсации в размере 3,5 тысячи евро.

Суд постановил, чтобы Россия выплатила Терентьеву пять тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек. Деньги должны поступить на банковский счет россиянина в течение трех месяцев после того, как решение вступит в силу.

Савва Терентьев в феврале 2007 года оставил комментарий в блоге, в котором написал, что «неплохо было бы сжигать неверных ментов». После этого против него возбудили дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы «сотрудники милиции»). В июле 2008 года суд Сыктывкара приговорил Терентьева к одному году заключения условно.
Терентьев стал первым человеком в России, которого обвинили в экстремизме из-за комментария в интернете.

Дела об экстремизме в интернете

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