В Калининградской области мужчину с аутизмом обвинили в разжигании ненависти к женщинам из-за картинки в ВК

Жителю Калининградской области Артуру Смирнову, у которого диагностирован , предъявили обвинение в экстремизме из-за картинки в ВК. В ней обнаружили признаки разжигания ненависти к женщинам. Об этом говорится в петиции к прокурору Калининградской области, которую 20 августа разместила на Change.org мать обвиняемого Инга Смирнова.

Как сообщает RT, поводом для обвинений стало изображение мужчины, бьющего женщину по лицу, и текст, в котором говорится, что «домашние животные, в отличие от женщин, никогда не изменяют». Смирнова заявила каналу, что ее сын опубликовал картинку в 2014 году в своем сообществе в ВК «Ненависть к женщине», на которое были подписаны «два или три человека».

Уголовное дело против 27-летнего Смирнова возбудили в сентябре 2017 года. Мать обвиняемого заявила RT, что следователь вынуждает его признать вину под угрозой отправки в СИЗО. По словам Инги Смирновой, из-за уголовного дела у Артура обострились проблемы со здоровьем, и он вынужден принимать нейролептики и антидепрессанты. Женщина призвала прокурора Калининградской области прекратить уголовное преследование ее сына.