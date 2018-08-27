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Правительство перестало обсуждать повышение пенсионного возраста для силовиков

Русская служба "Би-би-си"
17:13, 27 августа 2018
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Правительство не намерено в рамках пенсионной реформы повышать стаж, необходимый для выхода на пенсию военным и силовикам. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», эта тема в правительстве уже не обсуждается.  

По данным «Би-би-си», соответствующую инициативу намеревался провести финансовый блок правительства, однако сделать этого не удалось. Источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что ведомство «отбило две атаки, сейчас отбивает третью».

Сейчас военные и сотрудники силовых ведомств могут выходить на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Пенсия также положена уволенным по состоянию здоровья или по сокращению, если им исполнилось 45 лет и они имеют стаж 25 лет, из которого как минимум половина пришлась на силовые структуры. 

Повышение пенсионного возраста в РФ

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