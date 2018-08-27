Правительство перестало обсуждать повышение пенсионного возраста для силовиков

Правительство не намерено в рамках пенсионной реформы повышать стаж, необходимый для выхода на пенсию военным и силовикам. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», эта тема в правительстве уже не обсуждается.

По данным «Би-би-си», соответствующую инициативу намеревался провести финансовый блок правительства, однако сделать этого не удалось. Источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что ведомство «отбило две атаки, сейчас отбивает третью».