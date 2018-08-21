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В Госдуме обсудили повышение пенсионного возраста Что говорили депутаты, чиновники и профсоюзные лидеры. Хроника
Что происходило: Общественное обсуждение пенсионной реформы в Госдуме
Кто участвовал: Депутаты, министр труда, глава Счетной палаты, представители профсоюзов, общественных организаций, эксперты
Что решили: Создать рабочую комиссию для дальнейшего обсуждения
Где смотреть: Тут
На этом мы заканчиваем хронику. Спасибо, что были с нами!
Пожалуй, это был самый яркий момент сегодня в Госдуме
Обсуждение повышения пенсионного возраста в Госдуме. Главное
- Минтруда и Счетная палата: повышение пенсий — единственный выход
- КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР — против реформы
- Профсоюзы — против реформы (только объединения «Соцпроф» в целом поддерживает)
- Глава фракции «Единой России» — нужно выбирать между «выросшим рейтингом» и «устойчивой пенсионной системой»
- Для дальнейшего обсуждения создана рабочая комиссия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил сожаление, что не все желающие сумели выступить.
Далее обсуждение будет продолжено в рамках рабочей комиссии, заявил Володин.
Главный итог слушаний — принято решение о создании рабочей группы. В нее войдут представители:
- правительства
- Счетной палаты
- Федерации независимых профсоюзов
- Конфедерации труда России
- Объединения «Соцпроф»
- РАНХиГС
И другие заинтересованные лица.
В Госдуме было интересно, но перед ней еще интереснее
Володин напоминает, что обсуждение идет уже 4 часа 21 минуту.
С заключительным словом выступает министр труда Максим Топилин. Он, в частности, напоминает, что на пенсию уже влияют стаж, «северные льготы» и прочее. Ранее выступавшие просили о дифференцированных пенсиях для разных категорий.
Снова на трибуну вернулся глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он должен ответить на вопросы, прозвучавшие во время предыдущих выступлений, например, о софинансировании пенсий и взносах.
«Главный риск для продолжительности жизни — холостяцкая жизнь мужчины». Онищенко верен себе
Геннадий Онищенко (да-да, тот самый бывший глава Роспотребнадзора) — зампредседателя комитета по образованию и науке.
Напоминает о преимуществах активного долголетия (по старой памяти, наверное).
Главное на 16:00 мск
- Конфедерация труда России категорически против реформы
- Объединение «Соцпроф» в целом поддерживает законопроект
- Главы комитетов по охране здоровья и по проблемам Севера и Дальнего Востока в целом тоже поддерживают, но не против поправок
Член комитета Госдумы РФ по делам национальностей Елена Бондаренко фотографирует спикеров (или делает селфи)
Теперь глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). «Комитету по охране здоровья ясна аргументация разработчиков законопроекта», — говорит он.
Глотова предлагает снизить взносы для работодателей, у которых работает значительное кол-во лиц предпенсионного возраста, увеличить для таких категорий пособие по безработице, а также разморозить для них накопительную часть пенсии.
Депутат Липецкого облсовета Оксана Глотова: «И мужчины, и женщины после 50 лет очень боятся потерять работу». В результате, высококвалифицированные специалисты «пополняют ряды охранников и вахтеров».
В проект реформы нужно внести поправки, корректирующие пенсионный возраст для жителей Севера, многодетных матерей и других категорий, считает Харитонов.
Харитонов: нужно сначала повысить уровень жизни, а потом уже поэтапно повышать пенсионный возраст.
На Севере и Дальнем Востоке, указывает он, смертность в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране.
Николай Харитонов (КПРФ) — глава комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы.
«Наверное уже все подустали», — начинает он. Судя по Миронову и Жириновскому это действительно так.
Глава объединения «Соцпроф» — первый из представителей профсоюзов, который в целом поддерживает проект реформы.
«Никакой дядя не поможет нам за то, что в 90-е мы майданулись и пропрыгали страну, благодаря коммунистам, кстати», — говорит Вострецов.
Снова представитель профсоюзов — глава объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов.
Критику проекта реформы Макаров связал с приближающимся выборами. А пенсионная система должна выстраиваться минимум на 50 лет, указал он.
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Мы в бюджетном комитете предпочитаем оперировать цифрами, а не эпитетами типа людоедский».
Перечисляет уже прозвучавшие аргументы — о росте средней продолжительности жизни, о соотношении трудоспособного населения и пенсионеров, о состоянии Пенсионного фонда и т. п.
Конфедерации труда России категорически против, подчеркивает Шеин.
Вице-президент Конфедерации труда России предсказывает резкий рост безработицы — до 14 миллионов человек к конце переходного периода реформы.
Шеин указывает, что нет демографических предпосылок для повышения пенсионного возраста. Экономические причины есть, но вызваны сугубо политикой правительства, в том числе из-за налоговых преференций.
Выступает вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказывает, что за 18 лет не видел ни одного сбоя в работе пенсионной системы. Предлагает преференции для наиболее добросовестных плательщиков пенсионных взносов.
Главное на 15:00 мск
- Владимир Жириновский — против всего и реформы пенсионной системы тоже
- Сергей Неверов — нужно выбирать между «выросшим рейтингом» и «устойчивой пенсионной системой»
- Сергей Миронов — «женщин упрекают в том, что они слишком долго живут», проект реформы аморальный (но его примут). Прочитал стихи (Жириновскому не понравилось).
Жириновскому стихи не понравились. О чем он заявил, специально попросив слово
Ну и как всегда стихи от Миронова. Про пенсионную реформу
Законопроект Миронов назвал антинародным, но признал, что он все же будет принят.
Миронов предлагает ввести наследование пенсий, а также предусмотреть досрочный добровольный выход на пенсию для женщин с 55 лет, а для мужчин с 60 лет.
«Власти прозрачно упрекают женщин, в том, что они слишком долго живут» — глава «Справедливой России» о повышении возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет.
Миронов предлагает создать специальную рабочую группу для отработке поправок к проекту пенсионной реформы.
Нет никаких политических и экономических причин принимать этот законопроект в существующем виде, считает Миронов.
«90% граждан страны категорически возражают против принятия этого законопроекта», — говорит глава «Справедливой России».
Выступает Сергей Миронов.
Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России в Новосибирской области Ирина Чернышева очень подробно рассказывает о жизни пенсионеров, размере пенсий и необходимости диспансеризации. Фактически она повторяет предложения «Единой России» ко второму чтению.
Володин ранее заявлял, что акции протеста не подействуют.
Это тоже акция протеста у Госдумы
Неверов призвал выбирать между «выросшим рейтингом» и «устойчивой пенсионной системой».
Неверов предлагает «коллегам» «не прятать в голову в песок» и не говорить о возможности отодвинуть реформу.
На предложение Зюганова «отнять у олигархов», Неверов предложил вспомнить о последствиях 1917 года. Также глава фракции «Единой России» посчитал, что средств участников списка Forbes хватит на выплат пенсий только в течение двух лет.
«Единая Россия» консолидировано голосовала за пенсионную реформу в первом чтении (против была только Наталья Поклонская).
Выступает глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Также главу «Опоры России», объединяющей предпринимателей, волнует размер отчислений в страховые фонды.
Александр Калинин — глава «Опоры России» — указывает, что из проекта реформы не понятно, как будет формироваться пенсия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также, что будет с накопительной пенсией.
Алексея Кудрина, кажется, речь Жириновского тоже не впечатлила.
Из выступления Жириновского нам так и не удалось понять, что именно ему не нравится в проекте реформы и как он предлагает его поменять.
Глава ЛДПР упрекнул присутствующих на заседании в отсутствии интереса к происходящему. Ну, так…
Жириновский вспоминает почти все резонансные темы последнего времени — от развода Петросяна до убийства дочерьми отца в Москве.
«Мы должны перейти или к нормальной демократии, или к диктатуре», — заявляет лидер ЛДПР. Вместе пенсионной реформы, считает он, в ближайшие 10 лет нужно думать о мобилизации и отражении внешней угрозы.
«Все против всего всегда! Что за страна такая», — говорит Жириновский, критикуя попытки провести референдум по пенсионной реформе и акции протеста.
«Какие 80 лет? Мы среднее поколение в могилу загоняем», — говорит лидер ЛДПР, указывая, что люди слишком много работают.
Жириновский вспоминает Пражскую весну и Ливию при Каддафи, а также предсказывает конец Америке.
Выступает Владимир Жириновский
Ректор РАНХиГС Владимир Мау напоминает, что иногда правительству приходится принимать важные, но непопулярные решения.
Мау говорит, что поддерживает предложения «Единой России», представленные 20 августа. «Все, что предлагает „Единая Россия“, кажется мне в высшей степени правильным».
Главное на 14:00 мск
- Министр труда Максим Топилин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин: пенсионная реформа — единственый выход.
- Михаил Шмаков (Федерации независимых профсоюзов России) законопроект принят в первом чтении с нарушением регламента.
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: реформа противоречит посланию президента, «пожертвовали женщинами», «стон стоит по стране».
У Вячеслава Володина есть ответ на вопрос: «Как дожить до пенсии?»
В Сибири, по словам Зюганова, при средней продолжительности жизни населения «пенсию увидят только в гробу».
«Стон стоит по стране», — говорит Зюганов. «Пожертвовали пенсионерами, пожертвовали женщинами» — подчеркивает он.
Нецелевые расходы не сократили, а правоохранительные органы не занялись незаконно обогатившимся, сожалеет глава КПРФ.
Президент потребовал прорыва — нация согласилась, говорит Зюганов. Глава КПРФ выражает удивление тем, что ни президент, ни премьер-министр «не позвали олигархов и не сказали: „надо делиться“», чтобы повысить уровень жизни в стране.
Глава КПРФ начинает с того, что цитирует обращение Путина к Федеральному собранию (про победу над бедностью, не про ракету с непредсказуемой траекторией полета).
Слово получает Геннадий Зюганов
Шохин требует обосновать схему перехода на новый пенсионный возраст. Объяснения Топилина ему не показалось убедительным.
А вот что думают участники акции протеста перед Госдумой
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев жалуется на то, что в ходе подготовки пенсионной реформы не учитывается демографическая ситуация, ситуация на рынке труда, миграционная политика.
Фадеев также считает, что повышение пенсионного возраста для женщин слишком радикальное.
А перед заседанием у него было явно лучше настроение (как и Шохина, выступающего следующим).
Главе Молодежной палаты Можайского района Денису Лыткину на заседании все нравится (видео в конце)
Светлана Журова напоминает в инстаграме, что ради этого заседания ей пришлось прервать отпуск.
Российский экономист Ярослав Кузьминов с многочисленными цифрами рассказывает, что без реформы будут разрушены «все достижения путинского периода». Дальше снова очень-очень много цифр.
Иванов, Нилов и Володин по-очереди уверяют, что регламент нарушен не был.
Пытаются заслушать ответ Сергея Иванова на претензии Шмакова о нарушении регламента. Иванову долго не могут включить микрофон. Оживление в зале (наконец-то).
В Москве активистов «Левого фронта» Дениса Носова и Льва Скорякина задержали у здания Госдумы за акцию с гробом, символизирующим похороны «Единой России».
В Госдуме сегодня почти аншлаг
Шмаков говорит, что получает многочисленные негативные отзывы на законопроект.
Документ в первом чтении, считает он, был принят с нарушением регламента — без предварительного обсуждения с комиссией, в которую входят профсоюзы.
А вот и представитель профсоюзов — Михаил Шмаков
Нилов призывает всех к «конструктивному диалогу», который позволит снизить риски и качественно доработать законопроект.
Ярослав Нилов — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов — рассказывает о более 100 поправок к законопроекту, поступивших в Госдуму.
Часть этих поправок не вписывается в концепцию законопроекта, уже принятого в первом чтении, и не могут быть рассмотрены, напоминает он.
Володин предлагает всем выступающим уделить внимание трем вопросам: Можно ли было идти другим путем? Можно ли не проводить реформу? Как можно улучшить законопроект?
Кудрин слегка критикует законопроект. Возможно, говорит он, нужно было проводить реформу более мягко, чтобы дать подготовиться населению. Но, подчеркивает он, это нужно было делать 10 лет назад.
Тем временем в Госдуме Кудрин рассказывает, что 65% вышедших на пенсию в первые годы продолжают работать. Т.ч., по его словам, проблемы с трудоустройством людей нового предпенсионного возраста не будет.
В мэрии Москвы получили четыре заявки на акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию. Все заявки поданы на 2 сентября, акции планируется провести в районе проспекта Сахарова.
А вот как объясняют населению необходимость пенсионной реформы региональные чиновники
В перспективе, говорит Кудрин, пенсия будет от 60% до 70% от зарплаты.
Кудрин рассказывает, что пока он был в правительстве, пенсии росли. С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируют.
При сохранении действующей пенсионной системы «улучшения не будет, никаких перспектив улучшения уровня жизни пенсионеров нет», уверяет Кудрин.
Некоторые депутаты сдались еще на первом выступающем
Топилин закончил выступление. Следующий за ним Алексей Кудрин
Максим Топилин в Госдуме
«Альтернативы нет», — говорит Топилин о необходимости реформирования пенсионной реформы и ссылается на международный опыт.
«Невозможно сохранять требования к возрасту [выхода на пенсию] такими же, как в прошлом столетии», — заявляет министр труда.
«У нас в перспективе пяти-десяти лет не будет более удачного стечения обстоятельств» для повышения пенсионного возраста, говорит Топилин. Объясняя про соотношение между начинающими работу, работающими и готовящимися выйти на пенсию.
Топилин повторяет доводы о необходимости реформы пенсионной системы и обещает «поступательное» повышение пенсий — до 20 тысяч в течение шести лет.
Первым выступает министр труда Максим Топилин. Он собирается пересказать основные положения законопроекта о повышении пенсий
Володин благодарит за интерес, проявленный к законопроекту о пенсионной реформе.
А у Госдумы тем временем происходит такое
В Госдуме началось заседание. Первыми, как объявил спикер Вячеслав Володин, выступят представители правительства, которое подготовило законопроект.
С пенсионной реформой публично не согласились и главы некоторых регионов. Так, губернатор Иркутской области Сергей Левченко (из КПРФ) считает, что законопроект «не учитывает реалии современного экономического развития РФ» (цитата по «Коммерсанту»).
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что нужен референдум по пенсионной реформе. Чтобы его провести, считает Миронов, нужно объединить усилия разных инициативных групп. В КПРФ, которая первая подала заявку на референдум, с этим не согласны.
Само заседание начнется в 12:00
Коммунисты устроили акцию протеста у Госдумы
«Единая Россия» 20 августа опубликовала свой список поправок в законопроект о пенсионной реформе. В частности, предлагается повысить пенсионный возраст, но предоставлять льготы, субсидии, скидки в магазинах, а также дополнительный отпуск женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет. Подробнее о предложениях «Единой России» можно прочитать тут.
Несмотря на протесты 19 июля Госдума одобрила законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. За документ проголосовали только представители «Единой России» (и то не все), остальные фракции были против.
Идея повышения пенсионного возраста оказалась крайне непопулярной. По данным «Левада-центра», не поддерживают реформу 89% респондентов. В России прошли (и запланированы) многочисленные акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Правительство в июне представило законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Повышение возраста выхода на пенсию предполагается начать в 2019 году и завершить в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.