В Госдуме обсудили повышение пенсионного возраста Что говорили депутаты, чиновники и профсоюзные лидеры. Хроника

Правительство в июне представило законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Повышение возраста выхода на пенсию предполагается начать в 2019 году и завершить в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.