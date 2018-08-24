ЦБ попросил право на досудебную блокировку сайтов

Центробанк рассчитывает получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах, пишет газета «Ведомости».

Регулятор разработал проект поправок в закон «Об информации», который уже обсуждался на совещании в правительстве и сейчас проходит межведомственное согласование.

ЦБ хочет блокировать несколько видов ресурсов. Это, в частности, сайты, названия которых схожи с другими, что вводит потребителей в заблуждение, а также сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Еще одна группа — сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. В правительстве этот пункт не поддержали.

В опасаются, что в результате пострадают добропорядочные сайты. «Нарушители мгновенно переезжают и продолжают работать», — заявил глава общественной организации Артем Козлюк. По его словам, сейчас все больше сайтов блокируются по ошибке.

Если инициативу одобрят, ЦБ станет седьмым госорганом, который сможет вносить сайты в реестр запрещенной информации. Это право получит либо глава ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.