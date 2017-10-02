Вижу новости про досудебную блокировку сайтов. Что, правда? Спокойно, мы так живем четвертый год!

Что случилось?

30 сентября «Ведомости» опубликовали заметку о том, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий без суда блокировать сайты с призывами к несогласованным акциям и другой нежелательной информацией. Об этом со ссылкой на «Ведомости» написали и другие крупные издания.

Это правда?

Не совсем. Дело в том, что закон о досудебной блокировке сайтов действует уже четвертый год — Путин подписал его в конце 2013-го. Идея там такая: Генпрокуратура может без всякого суда добиваться блокировки сайтов, если обнаружит там призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и несогласованным акциям.

А что изменилось?

Сейчас объясним. В России есть закон о «нежелательных организациях». Если генпрокурор или кто-то из его заместителей решит, что какая-либо иностранная или международная организация угрожает безопасности России, ее могут признать «нежелательной». «Нежелательным организациям», среди прочего, запрещено издавать и распространять (в том числе, в интернете) информационные материалы на территории России. Депутаты обеспокоены, что для блокировки таких материалов Генпрокуратуре приходится обращаться в суд. И они предлагают добавить эти материалы к видам информации, за которые можно блокировать сайты без суда. Так что теперь, если документ одобрят, в законе будет написано не только про призывы к несогласованным митингам и экстремизму, но и про материалы «нежелательных организаций». Сейчас «нежелательными» признали уже 11 организаций.

И самое важное. В законопроекте есть одна незаметная, но очень существенная деталь. Документ предлагает блокировать без суда не только материалы «нежелательных организаций», но и любые сведения, которые позволяют обойти эти блокировки. Теоретически это означает, что такой закон позволит Генпрокуратуре без суда блокировать сайты или отдельные страницы за публикацию инструкций по обходу блокировок. Обновление. в разговоре с «Медузой» опроверг предположение, что документ ограничивает распространение любых инструкций по обходу блокировок. По его словам, речь идет о возможности без суда блокировать сайты, размещающие ссылки на материалы «нежелательных организаций».

Вот тут подробнее о «нежелательных организациях» Чем страшен закон о «нежелательных» организациях?