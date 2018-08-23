Журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире

Парк «Зарядье» в центре Москвы попал в ежегодный список 100 лучших мест в мире, который составляет журнал Time.

«Зарядье», проект которого разработан американским дизайн-бюро Diller Scofidio + Renfro, за неполный год работы посетили более 10 миллионов человек.

Московский парк попал в раздел мест, рекомендованных для посещения, наряду с рощей Марипоса-Гроув в Национальном парке в Йосемите, Калифорния, парком развлечений Тиволи в Копенгагене, музеем Лувр Абу-Даби в ОАЭ и другими.

В списке есть еще два раздела — лучшие места для проживания во время путешествий и лучшие рестораны и кафе.