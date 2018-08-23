Журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире
Парк «Зарядье» в центре Москвы попал в ежегодный список 100 лучших мест в мире, который составляет журнал Time.
«Зарядье», проект которого разработан американским дизайн-бюро Diller Scofidio + Renfro, за неполный год работы посетили более 10 миллионов человек.
Московский парк попал в раздел мест, рекомендованных для посещения, наряду с рощей Марипоса-Гроув в Национальном парке в Йосемите, Калифорния, парком развлечений Тиволи в Копенгагене, музеем Лувр Абу-Даби в ОАЭ и другими.
В списке есть еще два раздела — лучшие места для проживания во время путешествий и лучшие рестораны и кафе.
Парк «Зарядье» открылся в сентябре 2017 года. По предварительным оценкам, на парк было потрачено не менее 14 миллиардов рублей.
После открытия для широкой публики администрация «Зарядья» объявила, что вынуждена временно ограничить доступ на территорию, т. к. из-за наплыва посетителей было уничтожено 30% зеленого покрова. Позже ограничения были сняты.