Еще одна актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании

Немецкая актриса, имя которой не называется, подала в суд на Харви Вайнштейна — в иске она фигурирует под псевдонимом «Эмма Ломан». Она утверждает, что бывший голливудский продюсер изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля в 2006 году.

Актриса заявила, что Вайнштейн позвал ее на фестиваль, чтобы обсудить карьеру. Вначале женщина отказалась от поездки, но помощник продюсера звонил ей «по 30 раз в день», и в итоге она дала согласие.

В Каннах Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер, чтобы обсудить возможные роли в его фильмах. Но там он быстро забыл о «профессиональном поведении» и изнасиловал актрису, говорится в иске.

Вайнштейн дал понять актрисе, что испортит ей карьеру, если она сообщит о случившемся, — этим она объясняет свое длительное молчание.

Актриса говорит, что «почувствовала себя в безопасности» и решила сообщить об изнасиловании только в конце 2017 года, когда десятки женщин выступили с обвинениями в адрес кинопродюсера.

Поправка. В первоначальной версии новости со ссылкой на The Guardian говорилось, что Эмма Ломан — это настоящее имя актрисы. Редакция приносит извинения читателям.