Вайнштейна выпустили под залог в миллион долларов
Суд отпустил продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальном насилии, под залог в размере одного миллиона долларов.
Вайнштейн был доставлен в суд после того, как утром 25 мая добровольно явился в полицейский участок и был формально арестован. На заседании ему предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он отказался признать свою вину.
Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.
Осенью 2017 года десятки женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.
Уголовные расследования против Вайнштейна, помимо Нью-Йорка, ведутся в Лондоне и Лос-Анджелесе.