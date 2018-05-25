Вайнштейна выпустили под залог в миллион долларов

Суд отпустил продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальном насилии, под залог в размере одного миллиона долларов.

Вайнштейн был доставлен в суд после того, как утром 25 мая добровольно явился в полицейский участок и был формально арестован. На заседании ему предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он отказался признать свою вину.

Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.