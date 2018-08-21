Российским пользователям «ВКонтакте» будут выдавать данные, которые собирает о них соцсеть
«ВКонтакте» начнет предоставлять российским пользователям данные, которые собирает о них, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе соцсети.
Сейчас запросить у ВК свои данные могут только пользователи из Евросоюза; они получили это право после выступления в силу регламента ЕС о защите личных данных (GDPR) в мае 2018 года.
В ВК сообщили, что в ближайшее время запросить у соцсети свои данные смогут все пользователи; для этого надо будет обратиться в службу поддержки.
«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза», — анонсировали в пресс-службе соцсети.