Российским пользователям «ВКонтакте» будут выдавать данные, которые собирает о них соцсеть

Фонтанка
14:36, 21 августа 2018
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«ВКонтакте» начнет предоставлять российским пользователям данные, которые собирает о них, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе соцсети.

Сейчас запросить у ВК свои данные могут только пользователи из Евросоюза; они получили это право после выступления в силу регламента ЕС о защите личных данных (GDPR) в мае 2018 года.

В ВК сообщили, что в ближайшее время запросить у соцсети свои данные смогут все пользователи; для этого надо будет обратиться в службу поддержки.

«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза», — анонсировали в пресс-службе соцсети.

Фонтанка
Житель Польши Кристиан Шинкевич, запросивший у ВК свои данные после вступления в силу GDPR, написал в фейсбуке, что соцсеть хранит в том числе удаленную информацию, в частности, файлы, переписку и комментарии. Позже Шинкевич заявил, что после этого поста ВК закрыла ему доступ к его странице.
19 августа активист из Иваново Николай Дьячков сообщил, что в апреле запрашивал у ВК данные о своей активности в соцсети, чтобы защититься от обвинений в действиях, «которые не мог совершить». В техподдержке соцсети отказались предоставить информацию.
После резонанса вокруг уголовных дел за мемы в Барнауле «ВКонтакте» пообещала ввести новые настройки приватности и раскрыть статистику запросов органов власти о пользователях.

Реакция ВК на уголовные дела за мемы и репосты

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