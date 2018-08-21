Отравившийся «Новичком» британец вновь госпитализирован
Житель Великобритании Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, вновь госпитализирован из-за проблем со зрением, сообщает The Guardian.
Старший брат пострадавшего Мэтью Роули рассказал газете, что Чарли был доставлен в больницу в минувшие выходные и находится в палате интенсивной терапии. «Он сказал мне, что ничего не видит и у него все плывет перед глазами», — рассказал Мэтью Роули о здоровье брата.
В больнице, куда был доставлен Чарли Роули, отказались от комментариев, заявив лишь, что в настоящее время в учреждении нет пациентов, проходящих курс лечения от отравления «Новичком».
Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Они отравились, найдя на улице флакон из-под духов, в котором содержался яд «Новичок». Этот же яд использовался в марте для покушения в Солсбери на бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Дон Стерджес умерла в больнице. Чарли Роули был выписан из госпиталя 21 июля.