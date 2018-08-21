Отравившийся «Новичком» британец вновь госпитализирован

Житель Великобритании Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, вновь госпитализирован из-за проблем со зрением, сообщает The Guardian.

Старший брат пострадавшего Мэтью Роули рассказал газете, что Чарли был доставлен в больницу в минувшие выходные и находится в палате интенсивной терапии. «Он сказал мне, что ничего не видит и у него все плывет перед глазами», — рассказал Мэтью Роули о здоровье брата.

В больнице, куда был доставлен Чарли Роули, отказались от комментариев, заявив лишь, что в настоящее время в учреждении нет пациентов, проходящих курс лечения от отравления «Новичком».