Британская полиция потратила на расследование отравлений «Новичком» не менее 13 миллионов долларов
На расследование случаев отравления «Новичком» в Солсбери и Эймсбери полиция британского графства Уилтшир израсходовала более 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов), сообщает The Guardian.
Более девяти миллионов долларов были потрачены на привлечение специалистов из других ведомств, рассказали в полиции Уилтшира.
Как отмечает The Guardian, в указанную сумму не входят затраты Скотленд-Ярда, сотрудники которого тоже расследовали инциденты в Солсбери и Эймсбери.
Комиссар по борьбе с преступностью Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон заявил, что правительство должно возместить расходы полиции. (англ. яз.)
США с 22 августа наложат на Россию новые санкции из-за дела Скрипалей. Первый раунд санкций предполагает запрет поставок в Россию продукции двойного назначения.
Если российские власти не предоставят гарантий неприменения химического оружия, через 90 дней начнется второй раунд санкций, в рамках которого «Аэрофлоту» могут запретить летать в США.