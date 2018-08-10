Британская полиция потратила на расследование отравлений «Новичком» не менее 13 миллионов долларов

На расследование полиция британского графства Уилтшир израсходовала более 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов), сообщает The Guardian.

Более девяти миллионов долларов были потрачены на привлечение специалистов из других ведомств, рассказали в полиции Уилтшира.

Как отмечает The Guardian, в указанную сумму не входят затраты Скотленд-Ярда, сотрудники которого тоже расследовали инциденты в Солсбери и Эймсбери.