Настя Рыбка заявила, что отдала Дерипаске запись его переговоров о вмешательстве в выборы в США

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) передала российскому миллиардеру Олегу Дерипаске аудиозапись, на которой, как она утверждала, бизнесмен обсуждал в американские выборы. Об этом Вашукевич сообщила агентству Associated Press на суде в Таиланде, где рассматривают о предоставлении услуг сексуального характера.

Обращаясь к журналисту агентства в суде Паттайи, Рыбка сказала, что пообещала Дерипаске больше не говорить на эту тему. По ее словам, миллиардер пообещал ей «кое-что» взамен на то, что она не станет обнародовать доказательство. «Если он сделает это, тогда проблем не будет, но, если он этого не сделает…» — сказала она, пожала плечами и улыбнулась.

Когда журналист спросил, оставила ли она себе копии материалов, переданных Дерипаске, Рыбка вновь пожала плечами и улыбнулась. На уточняющий вопрос, что было на записи, Рыбка ответила: «Кое-какое аудио, кое-какое видео».