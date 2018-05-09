CNN: следователи по «российскому делу» допросили Вексельберга о платежах юристу Трампа Майклу Коэну

CNN
06:29, 9 мая 2018
Требует подтверждения

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая предполагаемое вмешательство России в американские выборы, допросила владельца группы «Ренова», миллиардера Виктора Вексельберга о деньгах, которые связанная с бизнесменом фирма переводила на счета юриста Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным издания, платежи на сотни тысяч долларов (точная сумма не называется) были сделаны после выборов президента США 2016 года; их производила связанная с Вексельбергом американская компания Columbus Nova, которую возглавляет двоюродный брат российского бизнесмена Эндрю Интратер. Также Мюллера интересовали пожертвования Интратера на политические цели, в частности, 250 тысяч долларов, которые он перевел в инаугурационный фонд Трампа.

CNN уточняет, что характер отношений между Вексельбергом и Коэном неизвестен. Columbus Nova утверждает, что после президентских выборов наняла Коэна в качестве консультанта по инвестициям; по словам представителей компании, Вексельберг не контролирует Columbus Nova и не имел отношения к выплатам юристу Трампа.

Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) Майкл Авенатти заявил в твиттере, что после выборов президента Коэн получил 500 тысяч долларов от компании, которую контролирует российский бизнесмен, связанный с Путиным. По словам Авенатти, 130 тысяч долларов, которые Сторми Дэниелс получила от Коэна за молчание об отношениях с Трампом, могли быть выплачены из этой суммы. CNN отмечает, что пока не может подтвердить эти данные.

В начале апреля CNN сообщил, что в рамках «российского расследования» в США были допрошены два российских бизнесмена. Их имена не назывались. РБК выяснил, что незадолго до этого в США были самолеты Виктора Вексельберга, Михаила Прохорова и Романа Абрамовича. О том, что Вексельберг был одним из допрошенных позже сообщила The New York Times.
В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Майкла Коэна, изъяв множество документов с связи с расследованием финансовых сделок юриста Трампа. Адвокат Коэна Стивен Райан заявил, что обыск частично связан с расследованием о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.
Порноактриса Сторми Дэниелс в 2016 году заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей рассказывать о своей связи с Трампом в 2006-2007 годах, и получила за это 130 тысяч долларов. Коэн заявил, что заплатил ей из личных средств. Позже Трамп подтвердил, что компенсировал ему эту сумму.
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