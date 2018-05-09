CNN: следователи по «российскому делу» допросили Вексельберга о платежах юристу Трампа Майклу Коэну

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая предполагаемое вмешательство России в американские выборы, допросила владельца группы «Ренова», миллиардера Виктора Вексельберга о деньгах, которые связанная с бизнесменом фирма переводила на счета юриста Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным издания, платежи на сотни тысяч долларов (точная сумма не называется) были сделаны после выборов президента США 2016 года; их производила связанная с Вексельбергом американская компания Columbus Nova, которую возглавляет двоюродный брат российского бизнесмена Эндрю Интратер. Также Мюллера интересовали пожертвования Интратера на политические цели, в частности, 250 тысяч долларов, которые он перевел в инаугурационный фонд Трампа.

CNN уточняет, что характер отношений между Вексельбергом и Коэном неизвестен. Columbus Nova утверждает, что после президентских выборов наняла Коэна в качестве консультанта по инвестициям; по словам представителей компании, Вексельберг не контролирует Columbus Nova и не имел отношения к выплатам юристу Трампа.

Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) Майкл Авенатти заявил в твиттере, что после выборов президента Коэн получил 500 тысяч долларов от компании, которую контролирует российский бизнесмен, связанный с Путиным. По словам Авенатти, 130 тысяч долларов, которые Сторми Дэниелс получила от Коэна за молчание об отношениях с Трампом, могли быть выплачены из этой суммы. CNN отмечает, что пока не может подтвердить эти данные.