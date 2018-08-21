Финляндия начала расследовать домогательства к спортсменкам на играх в Португалии. Они жаловались на волейболистов из Дагестана

Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследовать дело о сексуальных домогательствах, которым подверглись финские спортсменки на Европейских университетских играх. Об этом сообщается на сайте финского правительства.

Финские волейболистки стали жертвами домогательств на соревнованиях, прошедших 15-28 июля в португальском городе Коимбра, сообщала в июле финская телерадиокомпания Yle. Спортсменки утверждали, что российские волейболисты несколько дней приставали к ним в гостинице.

Один раз тренер россиян подошел к волейболистке и схватил ее сзади. В другой раз произошла попытка изнасилования, сказал представитель финской делегации сайту mtv.fi. Он утверждал, что с домогательствами также столкнулись спортсменки из Норвегии. Однако португальская полиция провела расследование и не нашла состава преступления, сказал представитель финской делегации.

Россию в волейболе на Европейских университетских играх представляла команда Дагестанского государственного университета. Студенты, участвовавшие в соревнованиях, говорили, что между ними и иностранными спортсменками произошло недопонимание из-за языкового барьера. По их словам, однажды они заметили в гостинице плачущую девушку и попытались утешить ее, но та убежала в номер. Волейболисты пошли за ней, но их не пустили внутрь.