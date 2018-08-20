Жителя Петербурга обвинили в экстремизме за репосты анекдота про выборы и карикатуры на «ватников»

Жителя Петербурга Эдуарда Никитина обвиняют по статье за репосты, сделанные в 2015 году, сообщил его адвокат Максим Камакин. В основу дела легли два сообщения: в первом случае Никитин разместил анекдот о том, что после выборов невозможны позитивные изменения, во втором — карикатуру о холодных « ».

Невский районный суд Петербурга 20 августа начинает рассматривать дело. Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение, рассказал адвокат «Интерфаксу». Перед этим Никитин прошел психиатрическую экспертизу.

Защита петербуржца собирается ходатайствовать на том, чтобы из дела исключили экспертизы, «потому что они основаны на домыслах», добавил адвокат. Если суд удовлетворит ходатайство, то у следствия не останется других доказательств, считает защитник.