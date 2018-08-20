Жителя Петербурга обвинили в экстремизме за репосты анекдота про выборы и карикатуры на «ватников»

Фонтанка.ру
09:36, 20 августа 2018
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Жителя Петербурга Эдуарда Никитина обвиняют по статье 282 УК РФ за репосты, сделанные в 2015 году, сообщил его адвокат Максим Камакин. В основу дела легли два сообщения: в первом случае Никитин разместил анекдот о том, что после выборов невозможны позитивные изменения, во втором — карикатуру о холодных «ватниках».

Невский районный суд Петербурга 20 августа начинает рассматривать дело. Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение, рассказал адвокат «Интерфаксу». Перед этим Никитин прошел психиатрическую экспертизу.

Защита петербуржца собирается ходатайствовать на том, чтобы из дела исключили экспертизы, «потому что они основаны на домыслах», добавил адвокат. Если суд удовлетворит ходатайство, то у следствия не останется других доказательств, считает защитник.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что экстремизм в репостах Никитина усмотрели криминалисты СК, проводившие экспертизу, Татьяна Мамаева и Елена Кирюхина. Последняя 10 лет назад оправдала националистов, избивших двоих дагестанцев, а также предложила считать националистические лозунги иронией.
В последние годы в России растет число административных и уголовных дел, возбужденных из-за лайков, репостов, комментариев или публикации изображений в соцсетях. По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.
В 2017 году суд Саратова приговорил местного жителя к 160 часам обязательных работ по делу об экстремизме, которое возбудили из-за негативных комментариев о «ватниках».

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