Юркий Стремительный Как в России преследуют за комментарии в соцсетях. На примере обвинительного заключения о разжигании ненависти к «ватникам»

В распоряжении «Медузы» оказалось обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой Октябрьского района Саратова, — в отношении 19-летнего Александра Гозенко. На основании четырех записей во «ВКонтакте» он обвиняется по 282-й статье УК РФ в возбуждении ненависти и вражды по отношению к русским и социальной группе «ватники». Свою вину Гозенко признал и раскаялся. Документ демонстрирует механизм возбуждения дел за записи в социальных сетях; с его помощью также можно познакомиться, как слова ругающихся между собой пользователей переводят на юридический язык. «Медуза» рассказывает, что написано в этом документе.

Неприязнь и преступный умысел

Обвинительное заключение начинается с описания обстоятельств, при которых 19-летний Александр Гозенко, по версии следствия, «совершил умышленное преступление средней тяжести».

Как пишет следователь, «не позднее 13 ноября 2015 года» у Гозенко возникли «неприязненные отношения к группе лиц, выделяемой по признаку национальной принадлежности — русские, а также к группе лиц, принадлежащих к социальной группе — патриоты России». Эта неприязнь спровоцировала возникновение у Гозенко преступного умысла: совершить, используя «информационно-телекоммуникационные сети» (интернет), действия, «направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».

Гозенко разместил во «ВКонтакте» несколько комментариев, в котором содержались слова «ватник» и «быдло». Этими сообщениями, считает следователь, Гозенко унизил человеческое достоинство русских, а также тех людей, «для номинации которых используется слово „вата“/„ватник“».

14 ноября Гозенко продолжил «реализовывать свой преступный умысел». На этот раз в его комментариях помимо «ваты», «русских» и «быдла» появилось также слово «зомби», а еще призыв «устроить холокост ваты». Последнюю запись следствие сочло «побуждающей к действиям насильственного характера».

Юркий Стремительный

Записи пользователя Гозенко были обнаружены аккаунтом «Юркий Стремительный» — его саратовские силовики используют для мониторинга социальных сетей (активен по сей день). Затем, говорится в документе, записи передали на экспертизу — на предмет «наличия лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, ненависти, унижения человеческого достоинства, а также побуждения к действиям насильственного характера». Эксперты (в тексте документа не говорится, какие именно) полностью поддержали следствие.

После этого следствие перешло в активную фазу: в июне 2016 года в квартире Гозенко прошел обыск, у него изъяли компьютер, с которого делались записи. Гозенко признался в преступлении и написал явку с повинной.

Показания свидетелей

Ключевой свидетель по делу — оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму управления МВД РФ по Саратовской области, который нашел записи пользователя Гозенко. Его показания подтвердили двое понятых при обыске, которые согласились с тем, что комментарии Гозенко «унижали представителей русской нации». Еще один свидетель — в документе он проходит как «активный пользователь интернета» (без иного упоминания, как он оказался в этом деле) — рассказал следователю, что высказывания Гозенко «сильно возмутили» его как гражданина России.

Мать и сестра Гозенко — их показания также содержатся в обвинительном заключении — заявили, что в колледже обвиняемого обзывали «хохлом», поэтому у него и сложилось негативное мнение в отношении «граждан, которые проживают в России» (при этом Гозенко родился и всю жизнь прожил в Саратове). Они показали, что Гозенко неоднократно называл граждан РФ «бомжами», «совками» и «ватниками», однако никогда не призывал совершать в их отношении насильственных действий. Более того, сейчас Гозенко изменил свое отношение и больше такого мнения не придерживается.

Сам Гозенко рассказал на допросе о том, что, являясь украинцем по происхождению, он негативно относился к представителям русской нации, поскольку «они злоупотребляют спиртными напитками и их мало интересует дальнейшая судьба России». Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал больше подобного не совершать. Эти обстоятельства следователь включил в перечень смягчающих, что позволяет надеяться на условный срок для Гозенко в суде.