Жителя Саратова будут судить за разжигание ненависти к «ватникам»

В Саратове передано в суд уголовное дело против 19-летнего местного жителя Александра Гозенко, обвиняемого по 282 статье Уголовного кодекса.

Прокуратура Саратовской области сообщила, что Гозенко в ноябре 2015 года разместил четыре комментария экстремистского характера в соцсети «ВКонтакте».

По данным информационно-аналитического центра «Сова», одним из поводов для уголовного дела стал комментарий, в котором прокуратура усмотрела возбуждение ненависти и вражды по отношению к русским и к группе «ватники».

Как утверждает прокуратура, в комментариях Гозенко эксперты обнаружили «лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности», а также «признаки побуждения к действиям насильственного характера в отношении группы лиц национальной принадлежности».

Отрывок из материалов дела опубликовал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.