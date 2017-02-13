На тюменского школьника завели дело за возбуждение вражды к представителям власти

Управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило против школьника уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и «принадлежности к группе „представителей власти“».

В сообщении на сайте СК говорится, что молодой человек, имя которого не приводится, создал во «ВКонтакте» группу и опубликовал там пост, содержащий «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе „представителей власти“, которое на основании решения суда признано экстремистским материалом».

Дома у школьника был проведен обыск, у него изъяли «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты и листовки». Был ли подозреваемый задержан, не уточняется.