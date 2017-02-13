На тюменского школьника завели дело за возбуждение вражды к представителям власти

Следственный комитет РФ
11:23, 13 февраля 2017
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Управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило против школьника уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и «принадлежности к группе „представителей власти“».

В сообщении на сайте СК говорится, что молодой человек, имя которого не приводится, создал во «ВКонтакте» группу и опубликовал там пост, содержащий «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе „представителей власти“, которое на основании решения суда признано экстремистским материалом».

Дома у школьника был проведен обыск, у него изъяли «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты и листовки». Был ли подозреваемый задержан, не уточняется.

Федеральный список экстремистских материалов ведется Минюстом, на момент публикации заметки он насчитывает 4022 пункта. Текстовые публикации, а также аудиофайлы и видеозаписи добавляются в этот список по решению российских судов.
Как отмечает Znak.com, сейчас в Тюмени обсуждается инициатива о запрете мобильного доступа в интернет для школьников. В качестве одного из поводов называют использование соцсетей для склонения несовершеннолетних к самоубийству.
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