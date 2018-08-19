NYT: Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена

The New York Times
14:39, 19 августа 2018
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Супруга президента США Мелания Трамп перед переездом из Нью-Йорка в Вашингтон выбрала новую мебель для Белого дома, однако ее муж Дональд Трамп изменил обстановку в соответствии со своими вкусами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на слова двух анонимных источников.

Какую мебель выбрала Мелания Трамп и чем ее заменил президент, не уточняется. Издание лишь пишет, что первая леди США предпочитает «чистые, современные линии», а ее муж склоняется к «позолоченному, триумфальному стилю Людовика XIV».

Директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм заявила, что замена мебели в Белом доме стала совместной работой Дональда и Мелании Трамп. «Они вместе выбирали декор», — сказала она.

После избрания Дональда Трампа президентом США его жена Мелания вместе с сыном Бэрроном шесть месяцев жила в Trump Tower в Нью-Йорке. Она переехала в Вашингтон в июне 2017 года.

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