NYT: Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена

Супруга президента США Мелания Трамп перед переездом из Нью-Йорка в Вашингтон выбрала новую мебель для Белого дома, однако ее муж Дональд Трамп изменил обстановку в соответствии со своими вкусами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на слова двух анонимных источников.

Какую мебель выбрала Мелания Трамп и чем ее заменил президент, не уточняется. Издание лишь пишет, что первая леди США предпочитает «чистые, современные линии», а ее муж склоняется к «позолоченному, триумфальному стилю ».

Директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм заявила, что замена мебели в Белом доме стала совместной работой Дональда и Мелании Трамп. «Они вместе выбирали декор», — сказала она.