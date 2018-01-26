Дональд Трамп попросил музей Гуггенхайма одолжить ему работу Ван Гога. Музей предложил забрать золотой унитаз

В США есть традиция: семья действующего президента может на время одалживать у музеев картины для оформления Белого дома. Например, семья Барака Обамы брала работы Марка Ротко и Джаспера Джонса.

Газета The Washington Post выяснила, что в сентябре 2017 года Белый дом попросил музей Соломона Гуггенхайма выдать для Дональда и Мелании Трамп картину Винсента Ван Гога «Пейзаж со снегом».

«Пейзаж со снегом», 1888 год Solomon R. Guggenheim Museum / Wikimedia Commons

Но куратор музея Нэнси Спектор отказалась передавать эту картину. В ответном письме она объяснила, что работа скоро отправится на выставку в Испанию, а по возвращении должна остаться в коллекции музея Гуггенхайма.

Взамен Спектор предложила Трампу забрать другой экспонат — золотой унитаз. Он выставлялся в музее с сентября 2016 по сентябрь 2017-го, так что на момент переписки уже можно было передать в Белый дом.

Тот самый золотой унитаз Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Золотой унитаз — работа современного итальянского художника Маурицио Кателлана. Унитаз выполнен из золота в 18 карат и полностью функционирует. Он был установлен в одном из туалетов музея, и посетители могли воспользоваться им по назначению.

Куратор музея Гуггенхайма отметила, что унитаз, конечно, очень ценный и хрупкий, но она предоставит все инструкции по его установке. «Нам жаль, что мы не можем удовлетворить вашу просьбу, но надеемся, что вас заинтересует наше специальное предложение», — добавила Нэнси Спектор.

В музее подтвердили подлинность письма. Автор золотого унитаза отказался подробно разговаривать с журналистами — он усмехнулся со словами: «Это очень деликатная тема».