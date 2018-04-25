шапито

Дональд Трамп попытался взять жену за руку. У него опять ничего не получилось

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16:20, 25 апреля 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит посетили США с визитом. Их принимал американский президент Дональд Трамп с супругой Меланией. Во время официальных мероприятий журналисты обратили внимание на то, что Мелания Трамп не хочет держать мужа за руку. И так она поступает не первый раз. Трамп вообще любит пожимать руки людям, в том числе лидерам государств. Но им, в отличие от Мелании, приходится терпеть.
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