Жителя Сыктывкара, объявившего себя «председателем КГБ Коми АССР», посадили на четыре года за посты в соцсети

Прокуратура Коми
11:07, 17 августа 2018
Надежный источник

В Сыктывкаре суд приговорил к четырем годам колонии по обвинению в экстремизме 40-летнего местного жителя, который называл себя «председателем КГБ Коми АССР» и выступал за возрождение Советского союза. Об этом 16 августа сообщила региональная прокуратура.

Согласно заявлению ведомства, осужденный, находясь под домашним арестом по делу о нападении на сотрудников ГИБДД, публиковал на странице в ВК материалы с призывами к экстремизму и пропагандой насилия в отношении представителей власти, а также направленные на возбуждение ненависти к евреям. Виновным он себя не признал.

Имя фигуранта дела в сообщении не называется. В ВК есть сообщения о преследовании «председателя КГБ Коми АССР» Александра Тюрнина, а также профиль человека с таким именем и указанием этой должности в статусе.

14 августа в Тольятти за «экстремистские» публикации в ВК задержали пенсионерку Любовь Кузаеву, бывшую главу организации «Община коренного русского народа». Ее обвиняют в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма.
В последние недели в СМИ несколько раз появлялись сообщения об акциях людей, не признающих исчезновение СССР. 9 августа группу активистов задержали в администрации Кисловодска, куда они пришли «проверить правоустановливающие документы». Через несколько дней в Астраханской области несколько человек «опечатали» здание сельсовета и подняли там советский флаг вместо российского; их сторонники также сообщили об их задержании.
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