Жителя Сыктывкара, объявившего себя «председателем КГБ Коми АССР», посадили на четыре года за посты в соцсети

В Сыктывкаре суд приговорил к четырем годам колонии 40-летнего местного жителя, который называл себя «председателем КГБ » и выступал за возрождение Советского союза. Об этом 16 августа сообщила региональная прокуратура.

Согласно заявлению ведомства, осужденный, находясь под домашним арестом по делу о нападении на сотрудников ГИБДД, публиковал на странице в ВК материалы с призывами к экстремизму и пропагандой насилия в отношении представителей власти, а также направленные на возбуждение ненависти к евреям. Виновным он себя не признал.

Имя фигуранта дела в сообщении не называется. В ВК есть сообщения о преследовании «председателя КГБ Коми АССР» Александра Тюрнина, а также профиль человека с таким именем и указанием этой должности в статусе.