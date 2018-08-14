В Тольятти задержана бывшая глава «Общины коренного русского народа». Пенсионерку подозревают в экстремизме

Бывшая глава самарской организации «Община коренного русского народа», пенсионерка Любовь Кузаева задержана по уголовному делу о размещении экстремистских записей в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении Международной правозащитной группы Агора, поступившем в «Медузу», говорится, что Кузаева помещена под стражу на 48 часов. На нее заведены два уголовных дела о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По словам адвоката Тимура Мифтахутдинова, ранее в отношении Кузаевой уже были возбуждены дела о разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) из-за выложенного в соцсеть видео. Кузаева вину отрицала, заявляя, что к ее компьютеру был доступ у других людей.