Несколько десятков активистов, отрицающих распад СССР, пришли в администрацию Кисловодска «проверить документы». Их арестовали

В Кисловодске суд 10 августа посадил под административный арест более десяти человек, задержанных накануне в здании городской администрации. По данным «ОВД-Инфо», аресты продолжались 11 августа; задержанным вменяют неповиновение требованию сотрудников полиции и нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Сроки арестов составляют от 7 до 15 суток.

Администрация Кисловодска сообщила, что речь идет о людях, которые « считают себя единственными правопреемниками бывшего СССР » и «под предлогом посещения приема граждан по личным вопросам дестабилизировали работу администрации», а также пытались «спровоцировать несанкционированный митинг асоциальными призывами». В сообщении говорится, что «дебоширы выступили с лозунгами о нелегитимности существующих институтов государственной власти».

О задержаниях стало известно благодаря публикациям в СМИ со ссылкой на Елену Павлову — главу ставропольской общественной организации . Она рассказала «Эху Москвы», что задержанные (согласно разным ее заявлениям, 20 или 30 человек) собирались поговорить с мэром про «растрату денежных средств» и «выяснить причину отсутствия «правоустанавливающих документов на занимаемую должность». Устроила акцию организация «ПРАВсоюз Кавказ», активисты которой уже ходили «по муниципалитетам» с подобными вопросами, сказала Павлова.

Видео с анонсами похода в администрацию 9 августа есть в группе «ПРАВсоюз Кавказ» «ВКонтакте» и на ютьюб-каналах вероятных членов организации (там же можно найти отчеты о других визитах в госсучреждения). В одном из видео вероятный лидер организации Максим Шилов анонсирует поход к «лицу, именующему себя мэр города Кисловодск» (мэра зовут Александр Курбатов).

Члены группы официально записались прием к мэру на 15:00 9 августа. Накануне соратник Шилова по имени Михаил опубликовал ролик «Якобы мэр г. Кисловодска — струсил», в котором рассказал об отмене назначенного приема. Далее Михаил обещает, что активисты будут «увольнять [мэра] по статье об отсутствии на рабочем месте», а затем «еще раз запросят все необходимые документы и будут увольнять всех остальных [сотрудников администрации]» и «наводить порядок самостоятельно в своем городе».

На видео, снятых 9 августа в здании администрации, видны несколько десятков активистов, среди которых есть Шилов и Михаил, а также полицейские. Шилов громко рассуждал, что у администрации нет документов на владение зданием. В какой-то момент начались столкновения и крики; судя по всему, после этого активистов задержали. Позже Елена Павлова скажет, что в администрации их «ждала полиция и провокаторы вместе с «красной гвардией»» — без уточнения, что она имеет в виду. ГТРК «Ставрополье» сравнило действия задержанных с украинским Евромайданом.

«Правопреемники бывшего СССР» в кисловодской администрации, 9 августа 2018 года Правда Есть

По словам Павловой, задержанных привозили в суд без протоколов. 11 августа «ПРАВсоюз Кавказ» опубликовал интервью с одной из участниц акции: она рассказала, что «ни о какой инициативной группе не слышала» и пришла требовать ремонта дороги. По ее словам, в итоге ее задержали на двое суток (одну из ночей она провела в коридоре полиции) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

11 августа «ОВД-Инфо» сообщило о задержании в поселке Красный Яр Астраханской области пяти человек, которые сняли флаг России и повесили вместо него флаг СССР. О случившемся изданию сообщил Алексей Глазунов, который называет себя «председателем астраханского отделения профсоюза «Союз ССР»». Видео с акции выложили в паблике «ПРАВсоюз Кавказ»; там уточнили, что активисты «опечатали» здание сельсовета «по приказу Верховного Совета СССР».

Активисты в Красном Яре Астраханской области «опечатывают» здание сельского совета

О существовании в России активистов, отрицающих исчезновение СССР и считающих себя его гражданами, подробно писала «Медиазона». Издание рассказывало о стоматологе из Зеленограда Сергее Тараскине, который в 2010 году в суде объявил себя «исполняющим обязанности президента СССР», а затем и «главой РСФСР и Российской империи», по его мнению, также юридически не прекратили существование. «Медиазона» писала и о последователях Тараскина: в его группе «Приемная президента СССР» в фейсбуке состоят более семи тысяч человек. Связаны ли активисты «ПРАВсоюза Кавказа» с организацией Тараскина, неизвестно. В конце июля ФСБ провела у Тараскина и его соратника Александра Соловьева обыски по делу о призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).