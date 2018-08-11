В Астраханской области сообщили о задержании активистов, заменивших флаг России на флаг СССР «по приказу Верховного Совета»
Проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании в селе Красный Яр Астраханской области пяти человек, которые с флагштока сняли флаг России и повесили вместо него флаг СССР. О случившемся сообщил человек по имени Алексей Глазунов, который называет себя «председателем астраханского отделения профсоюза „Союз ССР“».
Глазунов утверждает, что задержанных обвинили в организации несогласованной акции. Полиция о задержаниях не сообщала.
Согласно записи об акции в паблике под названием «ПРАВсоюз Кавказ», активисты также «опечатали» здание сельсовета «по приказу Верховного Совета СССР».
Глазунов прокомментировал прошедшую акцию: «Верховный совет СССР якобы восстановился. После этого был назначен глава по Красному Яру. Сегодня был дан приказ вернуть одно из зданий, которое находится в селе, в юрисдикцию Советского Союза»