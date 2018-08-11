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В Астраханской области сообщили о задержании активистов, заменивших флаг России на флаг СССР «по приказу Верховного Совета»

ОВД-Инфо
20:37, 11 августа 2018
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Проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании в селе Красный Яр Астраханской области пяти человек, которые с флагштока сняли флаг России и повесили вместо него флаг СССР. О случившемся сообщил человек по имени Алексей Глазунов, который называет себя «председателем астраханского отделения профсоюза „Союз ССР“».

Глазунов утверждает, что задержанных обвинили в организации несогласованной акции. Полиция о задержаниях не сообщала.

Согласно записи об акции в паблике под названием «ПРАВсоюз Кавказ», активисты также «опечатали» здание сельсовета «по приказу Верховного Совета СССР».

Видеозапись акции с поднятием советского флага в Красном Яре

Глазунов прокомментировал прошедшую акцию: «Верховный совет СССР якобы восстановился. После этого был назначен глава по Красному Яру. Сегодня был дан приказ вернуть одно из зданий, которое находится в селе, в юрисдикцию Советского Союза»

ОВД-Инфо
9 августа в Кисловодске была задержана группа активистов, которые пришли в здание горадминистрации для «проверки документов»; они утверждали, что у чиновников нет «правоустанавливающих документов». В «ПРАВсоюзе Кавказ», организовавшем акцию, называли мэра города «якобы мэром». По сообщению активистов, более 10 человек позже посадили под административный арест.
О существовании в России активистов, отрицающих исчезновение СССР и считающих себя его гражданами, подробно писала «Медиазона». Один из лидеров этого движения — стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, который в 2010 году объявил себя «исполняющим обязанности президента СССР», а затем и главой РСФСР и Российской империи. В конце июля ФСБ провела у Тараскина обыски по делу о призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).
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