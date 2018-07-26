ФСБ устроила обыск у зубного врача из Зеленограда, который объявил себя президентом СССР

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и зеленоградского центра «Э» провели обыск дома у зубного врача Сергея Тараскина, объявившего себя исполняющим обязанности президента СССР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах Зеленограда.

Силовики также обыскали жилище соратника Тараскина Александра Соловьева.

Обыск был проведен в рамках дела о призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). Тараскин и Соловьев были допрошены в качестве свидетелей. Детали дела РБК не раскрывает.