ФСБ устроила обыск у зубного врача из Зеленограда, который объявил себя президентом СССР
Сотрудники военной контрразведки ФСБ и зеленоградского центра «Э» провели обыск дома у зубного врача Сергея Тараскина, объявившего себя исполняющим обязанности президента СССР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах Зеленограда.
Силовики также обыскали жилище соратника Тараскина Александра Соловьева.
Обыск был проведен в рамках дела о призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). Тараскин и Соловьев были допрошены в качестве свидетелей. Детали дела РБК не раскрывает.
«Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации „СССР“, уставные документы, печати, типографская продукция», — уточнил источник.
Сергей Тараскин объявил себя исполняющим обязанности президента СССР в 2010 году в суде, где он обжаловал требование властей Москвы освободить помещение, которое он арендовал под клинику. Позже он объявил себя также главой РСФСР и Российской империи, которые как и СССР, по его мнению, юридически не прекратили существование.
«Медиазона» писала, что у Тараскина есть последователи, считающие себя гражданами Советского союза. В группе «Приемная президента СССР» в фейсбуке состоят более семи тысяч человек. В региональных СМИ несколько раз появлялись публикации, что «СССР» Тараскина просит сторонников переписывать на организацию свое имущество; в «СССР» это отрицают.