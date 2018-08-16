ФСИН предложила создать службу для поддержки освободившихся из колоний

В России необходимо создать государственную службу для «серьезного постпенитенциарного сопровождения» людей, освободившихся из колоний, заявил исполняющий обязанности главы управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Федор Ушков.

По словам Ушкова, бывшим заключенным требуется помощь психологов, юристов, соцработников и «многих других специалистов», однако у уголовно-исполнительной системы нет полномочий для поддержки освободившихся из колоний.

«Где именно [следует создать эту службу] — в системе ФСИН или отдельно, — это вопрос дальнейших дискуссий, но так как речь идет о дальнейшем благополучии наших граждан, его однозначно надо решать», — сказал Ушков в интервью ТАСС.