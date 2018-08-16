ФСИН предложила создать службу для поддержки освободившихся из колоний
В России необходимо создать государственную службу для «серьезного постпенитенциарного сопровождения» людей, освободившихся из колоний, заявил исполняющий обязанности главы управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Федор Ушков.
По словам Ушкова, бывшим заключенным требуется помощь психологов, юристов, соцработников и «многих других специалистов», однако у уголовно-исполнительной системы нет полномочий для поддержки освободившихся из колоний.
«Где именно [следует создать эту службу] — в системе ФСИН или отдельно, — это вопрос дальнейших дискуссий, но так как речь идет о дальнейшем благополучии наших граждан, его однозначно надо решать», — сказал Ушков в интервью ТАСС.
В последние недели ФСИН упоминается в СМИ в первую очередь в связи с многочисленными обвинениями в избиениях заключенных и пытках над ними. Наиболее резонансный случай произошел в ярославской колонии № 1, где более десятка сотрудников ФСИН стали фигурантами дела о пытках над заключенным Евгением Макаровым.
После публикации видео пыток над Макаровым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала фактически разделить ФСИН на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами «контроля и охраны», а другое — «перевоспитанием и социализацией».
Проблема пыток в колониях в интервью Федора Ушкова ТАСС не затрагивалась.