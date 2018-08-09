В забайкальской ИК-5 нашли мертвыми двух заключенных. Охранников этой колонии недавно обвинили в пытках

В забайкальской ИК-5, охранников которой в начале августа обвинили в пытках, нашли мертвыми двух заключенных.

Их тела были обнаружены 7 августа на производственной зоне колонии, сообщает управление ФСИН по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, при осмотре тел не нашли признаков насильственной смерти.