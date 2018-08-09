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В забайкальской ИК-5 нашли мертвыми двух заключенных. Охранников этой колонии недавно обвинили в пытках

Федеральная служба исполнения наказаний
08:58, 9 августа 2018
Надежный источник

В забайкальской ИК-5, охранников которой в начале августа обвинили в пытках, нашли мертвыми двух заключенных.

Их тела были обнаружены 7 августа на производственной зоне колонии, сообщает управление ФСИН по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, при осмотре тел не нашли признаков насильственной смерти.

По данному факту в УФСИН России по Забайкальскому краю проводится проверка.

Федеральная служба исполнения наказаний
Заключенные ИК-5 в Забайкальском крае рассказали правозащитникам, что 8 июля их избили сотрудники ФСИН, которые были расстроены поражением сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу.
Правозащитники получили заявления об избиении от двух человек. Позже «Дождь» опубликовал рассказ еще одного заключенного о пытках. Следственный комитет начал проверку сообщений.

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