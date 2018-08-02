СК занялся проверкой сообщений о пытках заключенных в забайкальской ИК-5

Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», сообщали, что 11 июля передали в СК заявления о пытках в ИК-5, но не получили ответа.

Доследственная проверка по заявлению правозащитников, говорится в сообщении, ведется с 12 июля.

Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК, а также записи регистраторов сотрудников колонии. По назначению следователей проводятся судебно-медицинские исследования заключенных на предмет наличия следов применения физической силы.

Заключенные ИК-5 в Забайкальском крае рассказали правозащитникам, что их 8 июля избили сотрудники ФСИН, расстроенные тем, что сборная России проиграла накануне на ЧМ-2018 Хорватии. Правозащитники получили заявления об избиении от двух человек, но пострадавших, по предварительным данным, было больше.