СК занялся проверкой сообщений о пытках заключенных в забайкальской ИК-5
Следователи проверяют сообщения об избиении заключенных в забайкальской исправительной колонии № 5, объявило региональное следственное управление СК.
Доследственная проверка по заявлению правозащитников, говорится в сообщении, ведется с 12 июля.
Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», сообщали, что 11 июля передали в СК заявления о пытках в ИК-5, но не получили ответа.
Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК, а также записи регистраторов сотрудников колонии. По назначению следователей проводятся судебно-медицинские исследования заключенных на предмет наличия следов применения физической силы.