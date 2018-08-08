«Дождь» опубликовал рассказ еще одного заключенного забайкальской ИК-5 о пытках

Телеканал «Дождь» опубликовал рассказ заключенного забайкальской ИК-5 Михаила Калманова о пытках со стороны сотрудников колонии. Ранее о пытках в этом учреждении после матча Россия — Хорватия рассказали двое других заключенных.

По словам Калманова, утром 8 июля ему устроили «полный обыск» в помещении библиотеки. Его заставили раздеться; в ответ на отказ снять трусы сотрудники колонии брызнули ему в глаза из газового баллончика и в течение 15-20 минут избивали, применяя сразу несколько электрошокеров.

Позднее в тот же день его этапировали в СИЗО в Чите, где у него зафискировали кровоподтеки на разных участках тела. Там Калманов узнал, что против него возбуждено дело о дестабилизации работы колонии. По его мнению, дело возбудили, чтобы скрыть факты превышения полномочий сотрудниками ИК-5.