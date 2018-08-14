В Барнауле прошла акция против уголовных дел за посты в ВК. Ее поддержал Оксимирон

Около 150-200 человек приняли участие в массовом пикете против уголовных дел за публикации в соцсетях, который прошел в Барнауле. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов акции.

Пикет прошел на площади Свободы, у памятника жертвам политических репрессий. В нем участвовали в том числе Мария Мотузная и Даниил Маркин, обвиняемые в экстремизме из-за мемов во «ВКонтакте».

Также на акцию пришла депутат законодательного собрания Алтайского края, кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Людмила Суслова, сообщает телеграм-канал «ПолитАлтай». Она выразила поддержку фигурантам дел за публикации в соцсетях, заявив, что «неправильная трактовка закона не должна давать возможность посадить человека».

Массовый пикет был согласован с городскими властями. По словам одного из организаторов акции, общественного активиста Александра Ламберта, полиция «вела себя спокойно, просто наблюдала».