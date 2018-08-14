В Барнауле прошла акция против уголовных дел за посты в ВК. Ее поддержал Оксимирон

Новая газета
14:43, 14 августа 2018
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Около 150-200 человек приняли участие в массовом пикете против уголовных дел за публикации в соцсетях, который прошел в Барнауле. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов акции.

Пикет прошел на площади Свободы, у памятника жертвам политических репрессий. В нем участвовали в том числе Мария Мотузная и Даниил Маркин, обвиняемые в экстремизме из-за мемов во «ВКонтакте».

Также на акцию пришла депутат законодательного собрания Алтайского края, кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Людмила Суслова, сообщает телеграм-канал «ПолитАлтай». Она выразила поддержку фигурантам дел за публикации в соцсетях, заявив, что «неправильная трактовка закона не должна давать возможность посадить человека».

Массовый пикет был согласован с городскими властями. По словам одного из организаторов акции, общественного активиста Александра Ламберта, полиция «вела себя спокойно, просто наблюдала».

«Пришло много молодежи и журналистов. Если сравнивать с прошлым митингом Навального „Он нам не царь“ в Барнауле — там людей было меньше», — заявил Ламберт.

Новая газета
Накануне информацию о митинге в Барнауле распространил рэпер Оксимирон. Таким образом он поддержал Марию Мотузную, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих, а также в возбуждении ненависти либо вражды из-за сохраненных девушкой картинок в ВК.
Кроме Мотузной, фигурантами дел об экстремизме из-за публикаций в ВК стали еще трое жителей Алтайского края. Эта информация вызвала резонанс, после чего «ВКонтакте» выступила против «необоснованного преследования» пользователей соцсети и анонсировала новые настройки приватности.

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