Трамп запретил российской военной авиации летать над США

Президент США Дональд Трамп заморозил сотрудничество с Россией в рамках , который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран. Об этом говорится в пункте 1242 оборонного бюджета США, который принял Конгресс и подписал Трамп.

США не собираются финансировать эту программу до тех пор, пока президент не представит в Конгресс доказательства, что Россия начала выполнять условия договора. Ответственность за заморозку программы Вашингтон возложил на Москву.

В США считают, что Россия должна перестать использовать в разведывательных целях сведения, полученные во время наблюдательных полетов, а также сообщать о цели предстоящих облетов. Кроме того, Россия должна разрешить самолетам США выполнять полеты над Калининградской областью, Чечней и Москвой, а также в районах, граничащих с Южной Осетией и Абхазией.