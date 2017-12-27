Россия ужесточит условия полетов американской авиации по Договору об открытом небе
Россия сократит число аэродромов, которые американская авиация может использовать для наблюдательных полетов над российской территорией по Договору об открытом небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Ограничения вступят в силу с 1 января 2018 года.
«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США собираются ограничить полеты российской авиации над своей территорией по Договору об открытом небе. Такое решение газета называла ответным: ранее Россия запретила американцам выполнять наблюдательные полеты над Калининградской областью.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, его участниками являются 34 государства. Цель договора — взаимный контроль соблюдения международных обязательств по ограничению вооружений.