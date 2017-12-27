Россия ужесточит условия полетов американской авиации по Договору об открытом небе

Россия сократит число аэродромов, которые американская авиация может использовать для наблюдательных полетов над российской территорией по Договору об открытом небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Ограничения вступят в силу с 1 января 2018 года.

«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сказал источник.