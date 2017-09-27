США ограничат полеты российской военной авиации по Договору об открытом небе

Власти США готовятся ввести ограничения на полеты самолетов ВВС России над американской территорией, проводимые в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такая мера, по данным издания, рассматривается в ответ на запрет американской авиации выполнять полеты над Калининградской областью, что, как считают власти США, нарушает Договор по открытому небу.

В Госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что подготовка ограничений на полеты российских самолетов действительно ведется. При этом представители внешнеполитического ведомства США подчеркнули, что запрет может быть снят «в любое время», если Россия вернется к выполнению своих обязательств.

В МИД России обвинения в нарушении Договора по открытому небу отвергли, добавив, что рассмотрят ответные меры, если США ограничат полеты над своей территорией.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс», также заявил, что у России «есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора».