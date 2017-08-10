Самолет ВВС России совершил наблюдательный полет над Белым домом и штаб-квартирой ЦРУ

Самолет Ту-154 ВВС России в среду выполнил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолийским холмом, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и базой ВВС США Эндюс в штате Мэриленд, сообщает CNN.

Полет, рассказали телеканалу два высокопоставленных источника, проводился в рамках Договора по Открытому небу и был согласован американской стороной. Представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС эту информацию.

По данным CNN, на 9 августа запланирован второй наблюдательный полет российской авиации над территорией США. Его маршрут должен, в числе прочего, пройти над городом Бедминстер, штат Нью-Джерси, где в настоящий момент проводит отпуск президент США Дональд Трамп.