Самолет ВВС России совершил наблюдательный полет над Белым домом и штаб-квартирой ЦРУ
Самолет Ту-154 ВВС России в среду выполнил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолийским холмом, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и базой ВВС США Эндюс в штате Мэриленд, сообщает CNN.
Полет, рассказали телеканалу два высокопоставленных источника, проводился в рамках Договора по Открытому небу и был согласован американской стороной. Представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС эту информацию.
По данным CNN, на 9 августа запланирован второй наблюдательный полет российской авиации над территорией США. Его маршрут должен, в числе прочего, пройти над городом Бедминстер, штат Нью-Джерси, где в настоящий момент проводит отпуск президент США Дональд Трамп.
Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Наблюдательные полеты совершаются над Россией, США, Канадой и странами Европы.
В 2017 году, сообщает ТАСС, Россия и Белоруссия имеют право провести 42 наблюдательных полета над государствами — участниками Договора по Открытому небу. Соглашение также предусматривает 34 наблюдательные миссии над российской территорией.
По данным Politico, наблюдательный полет Ту-154 над американской территорией стал десятым с начала 2017 года в рамках Договора по Открытому небу.