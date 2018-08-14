Минэкономразвития предложило в 2019 году повысить тарифы ЖКХ дважды
Минэкономразвития (МЭР) направило в Минэнерго, Минстрой и ФАС предложение повысить коммунальные тарифы в 2019 году в два этапа из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
Минэкономразвития предлагает 1 января повысить тарифы на ЖКХ частично на 1,7%, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия». Второе повышение 1 июля должно уложиться в прогноз по инфляции, отмечают в ведомстве.
По оценке ЦБ, инфляция в 2018 году не превысит 4%, но в МЭР считают, что из-за повышения НДС она может ускориться до 4,3%. Поэтому министерство предлагает поднять плату за ЖКХ в июле на 2,4%.
В начале августа газета «Известия» сообщила, что ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила Минстрою повысить тарифы из-за роста ставки НДС. В организации посчитали, что убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей.
Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. С 1 января 2019 года ставка налога увеличится с 18% до 20%.