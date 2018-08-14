Минэкономразвития предложило в 2019 году повысить тарифы ЖКХ дважды

Минэкономразвития (МЭР) направило в Минэнерго, Минстрой и ФАС предложение повысить коммунальные тарифы в 2019 году в два этапа из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Минэкономразвития предлагает 1 января повысить тарифы на ЖКХ частично на 1,7%, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия». Второе повышение 1 июля должно уложиться в прогноз по инфляции, отмечают в ведомстве.

По оценке ЦБ, инфляция в 2018 году не превысит 4%, но в МЭР считают, что из-за повышения НДС она может ускориться до 4,3%. Поэтому министерство предлагает поднять плату за ЖКХ в июле на 2,4%.