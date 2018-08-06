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Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС

Известия
05:39, 6 августа 2018
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Минэкономразвития предложило увеличить тарифы ЖКХ на два процентных пункта из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций из-за увеличения НДС, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

[Ранее] Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила [в Минстрой] письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. В Минстрое «Известиям» подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.

Известия
Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. С 1 января 2019 года ставка налога увеличится с 18% до 20%.

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