Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС
Минэкономразвития предложило увеличить тарифы ЖКХ на два процентных пункта из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
Повышение тарифов поможет покрыть убытки ресурсоснабжающих организаций из-за увеличения НДС, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
[Ранее] Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила [в Минстрой] письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. В Минстрое «Известиям» подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.