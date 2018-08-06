Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС

[Ранее] Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила [в Минстрой] письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. В Минстрое «Известиям» подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.