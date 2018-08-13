«Уровень несправедливости ситуации — запредельный». Оксимирон поддержал обвиняемую в экстремизме Марию Мотузную
Российский рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, обвиняемую в экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте».
Рассуждая о деле Мотузной в твиттере, Оксимирон заявил, что «уровень несправедливости ситуации — запредельный».
Рэпер распространил информацию о времени и месте проведения пикета «За свободный интернет», который должен пройти в Барнауле 14 августа, а также призвал посетить следующее судебное заседание по делу Мотузной 15 августа.
«Считаю необходимым распространить информацию, [так как] широкая огласка может помешать окончательно испортить девушке жизнь. Всем, кто скажет, что я пиарюсь на теме, и попытается тем самым отвлечь от сути проблемы, отвечаю сразу: мне не хотелось сегодня писать этот пост и полдня разбираться в чужой ситуации, о которой узнал вчера. Но это тот самый случай, когда не смог пройти мимо.