«Уровень несправедливости ситуации — запредельный». Оксимирон поддержал обвиняемую в экстремизме Марию Мотузную

Оксимирон
16:59, 13 августа 2018
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Российский рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную, обвиняемую в экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте».

Рассуждая о деле Мотузной в твиттере, Оксимирон заявил, что «уровень несправедливости ситуации — запредельный».

Рэпер распространил информацию о времени и месте проведения пикета «За свободный интернет», который должен пройти в Барнауле 14 августа, а также призвал посетить следующее судебное заседание по делу Мотузной 15 августа.

«Считаю необходимым распространить информацию, [так как] широкая огласка может помешать окончательно испортить девушке жизнь. Всем, кто скажет, что я пиарюсь на теме, и попытается тем самым отвлечь от сути проблемы, отвечаю сразу: мне не хотелось сегодня писать этот пост и полдня разбираться в чужой ситуации, о которой узнал вчера. Но это тот самый случай, когда не смог пройти мимо.

Оксимирон
Пикет «За свободный интернет» пройдет в Барнауле на площади Свободы 14 августа в 18:30; он согласован с городскими властями. Пикет организовали после того, как за последний месяц стало известно о возбуждении в Барнауле ряда уголовных дел об экстремизме из-за постов во «ВКонтакте».
23-летнюю Марию Мотузную обвиняют в оскорблении чувств верующих, а также в возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для обвинений стало то, что девушка в 2015 году сохраняла к себе в альбомы «ВКонтакте» картинки — мемы на темы религии и мемы, в которых речь шла о чернокожих. 

Дело Марии Мотузной

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