«Считаю необходимым распространить информацию, [так как] широкая огласка может помешать окончательно испортить девушке жизнь. Всем, кто скажет, что я пиарюсь на теме, и попытается тем самым отвлечь от сути проблемы, отвечаю сразу: мне не хотелось сегодня писать этот пост и полдня разбираться в чужой ситуации, о которой узнал вчера. Но это тот самый случай, когда не смог пройти мимо.